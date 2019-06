Temptation Island 6, tra i tentatori molti volti noti dello spettacolo

Il 24 giugno partirà la nuova edizione di Temptation Island e, dopo aver svelato le coppie partecipanti, sono stati annunciati anche i nomi dei single che metteranno alla prova la fedeltà degli innamorati.

Anche nelle scorse edizioni erano stati arruolati alcuni tentatori già noti al mondo dello spettacolo e, seguendo la linea delle passate stagioni, anche quest’anno tra i single si rivedono personaggi che hanno partecipato a Uomini e Donne o fatto parte del cast di reality show. 13 ragazze e 13 ragazzi sono approdati nel villaggio di Santa Margherita di Pula, in Sardegna, dove si svolgono le riprese di Temptation Island: tutti bellissimi e tutti pronti a testare il grado di fedeltà delle fidanzate e dei fidanzati.

Tra le tentatrici spicca il volto di Federica Lepanto, ex concorrente e vincitrice del Grande Fratello 14: tornata single dopo la fine della sua turbolenta relazione con Gianfilippo Lavuri, la bella salernitana è stata ingaggiata dalla Fascino Pgt - società della De Filippi - per la sesta stagione di Temptation island e, chissà, se riuscirà a tentare uno dei sei fidanzati che hanno scelto di mettere alla prova il loro amore. Se tra le single il solo volto più conosciuto è quello della Lepanto, è nella “scuderia” dei tentatori che si riconoscono personaggi che hanno partecipato al dating show di Maria De Filippi in qualità di corteggiatori. Tra loro ci sono Giulio Raselli, la non scelta di Giulia Cavaglià, Rodolfo Salemi, che era tra i pretendenti della ex tronista Mara Fasone, e Alessandro Cannataro, alla corte di Sara Affi Fella. Tra i tentatori, inoltre, anche l’ex compagno di Beatrice Valli, Nicolas Bovi, padre del primogenito della fidanzata di Marco Fantini.