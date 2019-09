Temptation island, Chiofalo torna a Salerno e per la Fiordelisi

Continua a tenere banco nel mondo del gossip il tradimento che Francesco Chiofalo avrebbe inferto alla sua ragazza, Antonella Fiordelisi, con Aurora Ciorbi. Quest'ultima aveva rivelato recentemente, sui social, di aver frequentato per almeno un anno e mezzo Francesco e di essere stata a casa dell'ex tentatore di Temptation island vip quando Antonella, la ragazza a cui da tempo si dice interessato Chiofalo, si trovava a Salerno ed era distante dall'ex capitolino. E, tra le sue ultime Instagram stories, la schermitrice Fiordelisi potrebbe aver parlato del confronto che Francesco intendeva avere con lei negli ultimi giorni. "Non lo so. Sono confusa. Molto - ha fatto sapere Antonella, in risposta alle ultime domande ricevute dai follower -. Io so benissimo che lui tiene a me e che sta facendo di tutto… Ma da parte mia non credo tornerebbe tutto come prima. Sono stata super rispettosa in questi mesi! Forse troppo".

Al momento la sportiva sembra dubitare del sentimento che Francesco dichiara di provare nei suoi riguardi. Ma Chiofalo si dice deciso a riconquistare la sua amata ex salernitana, Antonella Fiordelisi.

Francesco Chiofalo ci riprova?

L'ex tentatore del docu-reality sui tradimenti, Francesco Chiofalo, appare immortalato in un video inedito, condiviso su Instagram da Gossip News Italia. Un filmato, quest'ultimo, che ritrae l'ex della Fiordelisi mentre passeggia in strada, a quanto pare all'uscita dalla stazione di Salerno, e stringe tra le mani un bouquet di rose rosse. Francesco avrebbe dovuto incontrare un'amica di Antonella, ma così non è stato. Cosa succederà?

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it su Facebook?