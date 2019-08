«Temptation Island» chiude con il botto. E a settembre diventerà «vip»

L'altra sera sembrava ci fosse una finale dei Mondiali di calcio: tutti i televisori erano praticamente sintonizzati sull'ultima puntata su Canale 5 di Temptation Island, il fenomeno televisivo dell'estate che ha chiuso con uno share del 24,14 per cento pari a 3 milioni e 374mila spettatori. L'edizione più vista di sempre, con una media complessiva di ascolti del 23,21 per cento di share. Ma non c'è solo questo per individuare un successo. C'è anche la presenza social. E Temptation Island ha raggiunto durante la messa in onda di tutte le puntate la quantità record di 7 milioni e 100mila interazioni su Facebook, Twitter e Instagram. «Il racconto totalizzante dell'amore appassiona una platea eterogenea e trasversale» ha detto il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri, aggiungendo che «la forza delle storie di Temptation varca anche il confine del piccolo schermo e approda sul web e sui social network confermandosi anche lì un vero e proprio cult».

In effetti il programma prodotto da Maria De Filippi e presentato da Filippo Bisciglia è entrato nel dialogo popolare, monopolizzando la percentuale di dialoghi «leggeri» di questa estate grazie alle vicende delle coppie alle prese con le «tentazioni» del tradimento. In ogni caso, a conferma di una tendenza che è inutile negare, Temptation Island diventerà «vip» a settembre, nell'edizione che sarà presentata da Alessia Marcuzzi e alla quale potrebbero partecipare Alex Belli e la modella Delia Duran e anche Nathalie Caldonazzo con Andrea Ippoliti.