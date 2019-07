De Filippi: "A Temptation ci sono storie d’amore che riguardano tutti"

La vera sorpresa dell’estate 2019 è il grande successo di Temptation Island che, con il suo 23% di share e i suoi 3 milioni di telespettatori, si conferma il reality più visto del momento. Nessuno si aspettava un successo del genere, neanche i vertici di Canale 5, eppure i dati parlano chiaro. E a Il Corriere è Maria De Filippi che cerca di spiegare, in una lunga intervista, i motivi che hanno reso Temptation Island un vero caso di studio.

"È un format che avevo visto anni fa e sono subito andata in fissa. L’ho preso, però poi ho cambiato alcune cose – rivela -. Temptation Island ha successo perché le storie d’amore riguardano tutti, dai 14 anni in su. Quelle che accade alle coppie è accaduto anche a noi. Magari con forme diverse ma ti identifichi lo stesso. Tutto nasce come un esperimento psicologico, come cambiano le coppie di fronte alle difficoltà".

Una sorta di Grande Fratello ma con i sentimenti. "Sì, e questo permette al pubblico di riferimento di allargare il suo spettro. È interessante vedere come reagisce la gente di fronte alle storie dei protagonisti – afferma –. Le ragazze si consolano fra di loro, gli uomini, soprattutto in questa edizione, escono vittoriosi". E sulle selezioni? "Le coppie vengono scelte da gli autori di C’è Posta per te. A me ne arrivano 20 e da lì scelgo chi è dentro e chi no. È un lavoro certosino, si comincia da febbraio - e poi –. Non si smette mai di imparare quando si parla di Temptation Island. Ha un contenuto più ampio di Amici, ad esempio. Tutti si possono rispecchiare".