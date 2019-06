Temptation Island, ecco le coppie della nuova edizione

Con la conclusione del palinsesto invernale/primaverile, in tv arriva la stagione dei programmi estivi. Uno dei più attesi è Temptation Island, prodotto da Maria De Filippi, che in questi anni ha appassionato migliaia di italiani. È un fatual show in cui alcune coppie vengono divise per trascorrere un periodo di tempo in un resort. Qui incontrano dei tentatori che cercano di minare la stabilità di coppia e solo quelle più solide e mature riescono ad arrivare fino in fondo e a uscire insieme dal gioco. L'edizione estiva di Temptation Island è dedicata alle coppie non famose e stanno già emergendo i primi nomi dei partecipanti e le loro storie. La redazione ha reso note 6 coppie che prenderanno parte al fatual show di Canale5 tramite le pagine del settimanale Uomini e Donne Magazine.

Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco non hanno ancora trent'anni, sono fidanzati da 13 anni e sono napoletani. Ancora non convivono ed è stata la ragazza a scegliere di partecipare al programma. Secondo lei Arcangelo non è ancora un uomo maturo e nonostante abbia 28 anni ne dimostra molti di meno. Lei vorrebbe una famiglia con lui, che però pensa ancora alle serate in discoteca e ai viaggi. I dubbi nella testa di Nunzia sono tanti e la ragazza spera che Temptation Island la aiuti a risolverli.

Jessica Battistello e Andrea Filomena sono una coppia veneta. Lei 25, lui 30 anni, stanno insieme da 2 anni e mezzo e hanno scelto di convivere quasi da subito. Si sarebbero dovuti sposare il 9 giugno scorso ma Jessica ha fatto saltare le nozze poco tempo prima del fatidico sì, perché non è sicura di essere felice con Andrea. È Jessica a chiamare per partecipare a Temptation Island perché vuole mettere alla prova il loro amore ma, dal canto suo, Andrea sembra non avere dubbi: “Il solo fatto che lei stia ancora a casa da me dopo che proprio lei ha deciso di far saltare il matrimonio è la dimostrazione che io sono innamorato e che dubbi non ne ho.”

Katia Fanelli e Vittorio Collina sono fidanzati da più di due anni ma non convivono ancora. Vittorio ha più volte chiesto a Katia di fare il grande passo ma lei pare prenda tempo ed è lui che contatta la redazione di Temptation Island, perché trova sfuggenti gli atteggiamenti di Katia. Lei è una ragazza molto indipendente e amante della libertà ma lui vuole capire se lei sia realmente innamorata o se il sentimento non è reciproco.

Ilaria Teolis e Massimo Colantoni sono tra le coppie più giovani del programma. Lei ha 23 anni, lui 28. Stanno insieme da 2 anni e convivono da uno ma è stata proprio la convivenza a far nascere dissapori nella coppia. Massimo desidera mantenere uno spirito e atteggiamenti fanciulleschi, tanto che spesso la sera si ritrova con i suoi amici per giocare ai videogiochi. Un atteggiamento considerato immaturo da parte di Ilaria che, invece, vorrebbe mettere su famiglia con lui. È lei che ha chiamato Temptation Island per capire se Massimo può essere l'uomo che lei desidera avere al suo fianco. Di contro, Massimo ribatte dicendo che i videogame sono il suo unico svago e che a volte preferisce fare tardi in negozio piuttosto che rientrare a casa, dove l'atmosfera è piuttosto pesante.

Sabrina Martintengo e Nicola Tedde sono fidanzati da circa 2 anni. Lei ha 42 anni e ha due matrimoni falliti alle spalle da cui sono nati 4 figli. Lui ha 30 anni e non ha paura della differenza di età e nemmeno del passato di Sabrina. Ha chiamare la redazione del programma è stata Sabrina, che invece si dichiara spaventata dagli anni di differenza con Nicola e vuole capire se tra loro c'è un rapporto maturo, che può essere duraturo o se invece è solo un amore momentaneo, destinato a consumarsi e a finire anche a causa della differenza di età, che potrebbe pesare sulla coppia.

Cristina Incorvaia e David Scarantino sono una delle coppie più adulte: lui ha 42 anni, le ne ha 38. Si sono conosciuti pochi mesi fa a Roma durante la registrazione di Uomini e Donne, il dating show di Maria de Filippi e hanno deciso di uscire dal programma per vivere il loro amore. Lei si è trasferita da Novara a Genova, dove vive David, rinunciando alla sua vita precedente e al suo lavoro. Hanno scelto di partecipare a Temptation Island perché in questo momento stanno attraversando un momento di crisi, tanto che lei ha lasciato la casa del suo fidanzato. Cristina vuole capire se David sia quello giusto, perché i mesi di convivenza le sono apparsi più difficili del previsto. Dal canto suo, David ha scoperto dei lati del carattere di Cristina non compatibili con i suoi e vuole capire tramite Temptation Island se con lei può costruire una relazione duratura.

Riusciranno queste coppie a restare unite i prima della fine della trasmissione si separeranno? Mancano pochi giorni all'inizio di Temptation Island e Raffaella Mennoia, una delle autrici storiche, ha svelato che ci potrebbero essere dei tentatori famosi a mettere in crisi i rapporti di coppia...