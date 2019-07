Temptation Island, Eleonora si sfoga dopo l'arresto del fidanzato Alessio

Negli ultimi giorni fa parlare molto la notizia dell'arresto di un ex volto di Temptation Island. Parliamo di Alessio Bruno, che nel 2017 sbarcava all'isola delle tentazioni insieme alla sua ormai ex ragazza Valeria Bigella. Bruno è stato arrestato in Via Tiburtina, dopo essere stato colto in flagranza di reato dalla squadra mobile di Roma, che lo ha sopreso mentre lui era in possesso di 20 grammi di cocaina, divisa in dosi pronte per lo spaccio. Circa la notizia dell'arresto di Alessio Bruno, condannato a due anni e 8 mesi di carcere e al pagamento di una multa di quattordicimila euro per detenzione e spaccio di droga, ha voluto avere voce in capitolo anche l'attuale fidanzata dell'arrestato, Eleonora D'Alessandro.

"Non avrei mai voluto scrivere tutto questo! - ha scritto la D'Alessandro nella descrizione di un lungo post di sfogo pubblicato su Instagram. - Vista la situazione voglio e posso esprimermi il meno possibile, ma dato che c’è un processo in corso e quindi Alessio non è autorizzato all’utilizzo di mezzi di comunicazione quali cellulari e social, vorrei dire io qualche parola. Non sono qui né a difenderlo né a prendere le sue parti. Alessio ha sbagliato, sa bene ciò che ha fatto e deve pagare per questo. Per il resto? L’amore non svanisce da un giorno all’altro: Io lo amo follemente… Perché amo la persona che è, a prescindere da ciò che mi ha tenuto nascosto e dall’errore che ha commesso in queste ultime settimane. […] Guardo negli occhi un uomo deluso da se stesso, ma con la voglia di cambiare. Mai avrei pensato di ritrovarmi in una situazione del genere, ma io guardo Ale e lo valuto per quanta voglia ha di rimediare. Chiunque può sbagliare, chi più chi meno, pesantemente. Sono certa che tutto questo gli stia servendo da lezione: il rischiare di perdere tutto, me compresa, gli sta finalmente aprendo gli occhi, ma io gli starò accanto qualsiasi cosa succeda, nonostante tutto, perché sono 10 mesi che lui mi illumina ulteriormente la vita, e ora, anche se nel buio più totale, sarò io a illuminare la sua".

Il post sull'ex volto di Temptation Island divide il web

Alla luce delle sue ultime parole condivise con i follower, Eleonora D'Alessandro sembra essere intenta ad ad aiutare il suo fidanzato in questo momento buio della sua vita. Ma il pensiero maturato dalla D'Alessandro ha ricevuto, però, non solo consensi dagli internauti. Tra le critiche giunte sotto il post di Eleonora, si legge infatti: "Giustifichiamo gli spacciatori e tutti coloro che fanno del male alle donne agli anziani e ai bambini, ti devi vergognare facevi più bella figura stare in silenzio". Oltre ai commenti critici, si leggono anche parole di conforto per Eleonora: "Non pensare a nessuno...stagli vicino... questo conta!".