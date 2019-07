Temptation Island, Valeria commenta l'arresto del suo ex: "Non c'è niente da ridere"

Negli ultimi giorni fa discutere molto la notizia di cronaca che vede coinvolto un ex protagonista di Temptation Island, parliamo di Alessio Bruno. Il 31enne è stato arrestato e condannato al pagamento di una multa, perché sorpreso dalla squadra mobile di Roma in Via Tiburtina, mentre aveva con sé 20 grammi di cocaina suddivisa in dosi pronte per lo spaccio.

E attraverso il suo profilo Instagram l'ormai ex fidanzata del giovane arrestato, Valeria Bigella, ha bacchettato un utente che le aveva chiesto se stesse godendo per l'arresto del suo ex, che a Temptation island la feriva spesso e volentieri flirtando con la single Carmen. In risposta all'indiscreto utente che le ha scritto: " Dì la verità Valè, stai a godé come un riccio eh". Ma la Bigella ha commentato in modo secco e rispettoso: "Per niente e non c’è niente da ridere in queste situazioni".

Alessio Bruno e il droga-gate dopo Temptation Island

Secondo le indagini condotte sul caso dell'ex volto di Temptation Island, arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti, il giovane si spostava con diversi mezzi di trasporto e aveva di fatto trasferito il suo domicilio in una casa popolare occupata, non riconducibile ai suoi dati personali. Dopo essere stato colto dagli agenti in flagranza di reato, è avvenuta la perquisizione domiciliare e a casa di Alessio Bruno gli investigatori avrebbero trovato un borsello contenente cocaina di grado di purezza molto elevato e 5mila euro circa in contanti.

L’ex protagonista di Temptation Island è stato condannato alla pena di due anni e otto mesi e a pagare una multa di 14mila euro, dopo essere stato giudicato con rito direttissimo a Piazzale Clodio.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?