Temptation Island, Filippo Bisciglia racconta il coma: "Ho visto la luce"

L'amatissimo conduttore del programma prodotto da Maria De Filippi, Temptation Island, ha rivelato di essere stato male quando era solo un ragazzino. In un'intervista concessa al rotocalco F, Filippo Bisciglia ha infatti dichiarato che all'età di soli 15 anni è diventato vittima di un incidente stradale, che poteva costargli la vita.

Bisciglia, a seguito del suo incidente, è stato in coma farmacologico, un momento buio della sua vita, che, l'ex concorrente del Grande Fratello all'edizione 2006, intende condividere con i suoi fedeli sostenitori.

“Il mio ricordo più caro? - ha dichiarato Filippo Bisciglia al noto settimanale edito da Cairo Editore- A 15 anni ho fatto un incidente in motorino. Sono stato in coma farmacologico e durante quello stato di incoscienza ho visto quella meravigliosa luce bianca, che si dice preceda lo stato di morte“.

Il ricordo più terribile del conduttore di Canale 5? “Da piccolo ho sofferto per il morbo di Perthes, una malattia che mi ha impedito di camminare per due anni e mezzo. Mi ha salvato il dottor Milella: ha sperimentato su di me la cura e il mio caso è raccontato nei libri di medicina”.