Temptation Island, Francesco Chiofalo dopo il tumore: "Non posso guidare"

Dopo aver subito un delicato intervento chirurgico per l'asportazione di un tumore al cervello, Francesco Chiofalo ha ritrovato il sorriso al fianco della sua neo-fidanzata, Antonella Fiordelisi. I due neo-piccioncini si erano conosciuti per la prima volta a "Temptation Island", il docu-reality sui tradimenti prodotto da Maria De Filippi.

Chi ritiene che l'operazione subita da Chiofalo non abbia comportato alcuna conseguenza dovrà ricredersi. Infatti, tra le sue Instagram stories, l'ex tentatore ha rivelato ai follower i danni riscontrati dopo la rimozione del suo tumore cerebrale. “Ho smesso di raccontare bene le cose sui social, perché sono stato accusato più volte solo perché ho raccontato la verità, la mia condizione di salute - ha scritto Francesco Chiofalo, nello sfogo avuto tra le sue storie pubblicate in rete.- Purtroppo ho perso completamente la sensibilità della gamba destra, mi ci si potrebbe spegnere sopra una sigaretta, che non me ne accorgerei. La percezione del pavimento sotto i piedi non la sento più”.

Francesco Chiofalo di Temptation Island subirà un nuovo intervento

L’ex public figure di Temptation Island ha confidato che presto si sottoporrà ad un nuovo intervento e che non può più guidare, per via dei suoi sopraggiunti problemi alla vista: “Ho smesso di ‘portare’ la macchina, ho messo i comandi al volante, e non posso più nemmeno ‘portare’ la moto. La vista purtroppo continua a calare vertiginosamente, ho cambiato lenti agli occhiali quattro volte. A breve dovrò fare un intervento laser agli occhi”.