Giulio Raselli è il nuovo tronista di Uomini e Donne?

Dopo essere riuscito a stregare la fidanzata di Nicola Tedde, Sabrina Martinengo, a Temptation Island 8, Giulio Raselli potrebbe prendere nuovamente parte al dating-show di Maria De Filippi, Uomini e donne.

L'ex tentatore del docu-reality sui tradimenti, condotto da Filippo Bisciglia, potrebbe essere in lizza per il posto di tronista a Uomini e donne, dopo aver corteggiato l'ex tronista Giulia Cavaglia. L'indiscrezione che vedrebbe Giulio tra i papabili candidati a regnare nella prossima stagione autunnale di Uomini e donne è stata lanciata da Gossip Tv Official e il sito-web Gossip News Italia ha comunicato che Raselli è stato avvistato in occasione della registrazione del consuetudinario video di presentazione personale previsto per i tronisti al programma di Maria De Filippi.

Giulio Raselli verso Uomini e donne?

In rete sono molteplici le contestazioni giunte da parte degli utenti, i quali ritengono a gran voce che sia più giusto dare la possibilità, di prendere parte ad un programma come Uomini e donne, a persone non rodate dalle telecamere, diversamente da Giulio Raselli.