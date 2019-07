Giulia Cavaglià e Giulio Raselli insieme? I due smentiscono

È passata una settimana dall’ufficializzazione della rottura tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano. La coppia, uscita insieme dalla trasmissione Uomini e Donne a fine maggio, ha concluso la frequentazione non senza strascichi polemici. Tra i due sono infatti volati gli stracci sui social, in una serie di botta e risposta per commentare la fine della loro love story.

Sempre sui social media, però, stanno circolando alcune indiscrezioni che vedrebbero Giulia Cavaglià vicina a Giulio Rapelli, rifiutato proprio dalla tronista alla scelta finale. Il riavvicinamento tra i due sarebbe avvenuto al rientro dalla Sardegna di Giulio, dopo la fine delle registrazioni del programma Temptation Island dove partecipa come single tentatore. Secondo alcuni filmati che circolano in questi giorni su Instagram, i due si sarebbero trovati a bordo della stessa vettura. Entrambi hanno pubblicato sui rispettivi profili social due stories differenti ma simili, dove si vede l’interno di una vettura che sembrerebbe la stessa per entrambi i video.

Entrambi però hanno immediatamente negato la notizia, pubblicando una smentita su Instragram. Il primo a mettere a tacere i rumors, con una dichiarazione sibillina, è stato l’ex corteggiatore che sul suo account Ig ha spiegato: " Non è per fare il filosofo, anche perché non lo sono. Ma una cosa che posso assicurarvi, e mi auguro che tutti voi la facciate… non siate mai la seconda scelta di qualcuno. Mai. Tranquilli ". Poche ore dopo è arrivata, puntuale, la smentita di Giulia. La Cavaglià ha infatti pubblicato nella tarda mattinata di ieri un video social dove nega di essere stata in auto con Giulio: " Vi devo dire un segreto… non era la macchina di Giulio! Quindi, cerchiamo di stare tranquilli tutti quanti. Se c’è da dire qualcosa sulla mia vita sentimentale e non andate tranquilli che sarò la prima a comunicarvelo. Stiamo tranquilli. Non era la macchina di Giulio, tant’è che lo ha smentito anche lui ieri sera ".

Le immagini dell'auto rimangono però dubbie, viste le similitudini, e i fan continuano a interrogarsi. Intanto, Giulio Raselli è protagonista in televisione a Temptation Island per aver conquistato l'attenzione della fidanzata Sabrina con la quale sta nascendo una forte intesa, tanto da mettere in discussione il rapporto della donna con il fidanzato Nicola.