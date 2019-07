Temptation Island, Ilaria minaccia di voler picchiare Massimo? "Mi prudono le mani"

Negli ultimi giorni la coppia di fidanzati partecipante a Temptation Island, formata da Ilaria Teolis e Massimo Colantoni, sta facendo parlare molto di sé. Secondo una recente testimonianza riportata da una telespettatrice, i due giovani sarebbero stati avvistati mentre erano insieme, dopo la fine del programma condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi.

Ma il percorso affrontato dai due fidanzati nel noto programma sui tradimenti sembra essere stato molto turbolento, così come trapela dalle esclusive immagini mostrate dalla produzione del format di Canale 5 agli utenti sui social. Sul profilo Instagram ufficiale di Temptation Island è stato pubblicato, infatti, un video che immortala la reazione avuta dalla fidanzata Ilaria Teolis alla visione di alcuni comportamenti assunti da parte del fidanzato, Massimo Colantoni, all'isola delle tentazioni.

Ilaria Teolis si sfoga a Temptation Island

"Non vedo l'ora di vederlo... mi prudono le mani... da morire!", ha confidato ad alcune amiche Ilaria. La reazione in questione avuta dalla Teolis, anticipata ai telespettatori dal programma, lascerebbe far intendere che Ilaria abbia pensato di voler picchiare il suo ragazzo, in preda all'ennesimo attacco di gelosia. "Se fossi in Ilaria darei un calcio nel sedere al nasone", si legge tra i commenti degli utenti scritti sotto il post sui due fidanzati in crisi. E un'altra utente commenta così: "Lo mena":

Per scoprire come evolverà la love story di Ilaria e Massimo, non ci resta altro che attendere la nuova puntata del docu-reality sui tradimenti.

