Temptation Island, Ilaria Teolis a Bisciglia: "Ho risentito Javier"

Anche l'edizione 2019 di Temptation Island è passata agli annali. Vera protagonista del reality è stata la 24enne Ilaria Teolis, in quanto il suo allontanamento dal fidanzato Massimo e il conseguente avvicinamento al single Javier hanno catalizzato l'attenzione dei telespettatori. Nel corso del falò di confronto, la 24enne ha deciso infine di lasciare il suo ragazzo, nonostante questi abbia tentato di riavvicinarsi a lei dopo il reality, contattandola più di una volta.

Intervistata da Filippo Bisciglia un mese dopo la fine di Temptation Island, Ilaria ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la sua attuale situazione sentimentale: "Tornare alla vita di tutti i giorni è stato bello. Il primo pensiero quando mi sveglio sono io. Prima, invece, c’era sempre Massimo. Cambierei solo una cosa del mio percorso: il falò". Ilaria, nel corso dell'intervista, ha ricordato, come durante il falò di confronto abbia ingiustamente puntato più volte il dito contro Massimo. Tuttavia, la ragazza ha aggiunto di aver infine compreso che la colpa per la fine del rapporto sia stata di entrambi.

Se qualcuno pensava alla nascita di un nuovo amore tra Ilaria Teolis e il seducente Javier, si è dovuto infine ricredere. Nonostante il rapporto di forte complicità instaurato nel corso di Temptation Island, i due ragazzi sono rimasti buoni amici. A confermarlo è stata la stessa Ilaria, nel corso dell'intervista a Filippo: "Ho risentito Javier, l’ho cercato io, ci siamo sentiti come due amici. Non so se ci sarà occasione di rivederci, ma devo ringraziare quel ragazzo. Sa ascoltare, sa capire, sono stata fortunata ad averlo incontrato. Non cambierei niente di quello che ho detto, quando mi ha chiesto ‘vorresti baciarmi?’ ho risposto di sì perché mi sentivo di farlo". Ilaria, alla fine dell'intervista, ha definito Javier un "ragazzo speciale".