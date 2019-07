Temptation Island, Jessica e Alessandro si frequentano? Le parole del single

Nell’ultima puntata di Temptation Island si è consumato il confronto finale tra Jessica Battistello e Andrea Filomena. La coppia, messasi alla prova all’interno del programma, ha deciso di porre fine alla relazione durata oltre due anni. Andrea non ha infatti perdonato alla bella Jessica di essersi infatuata del single Alessandro, riservando a quest’ultimo attenzioni, sguardi e parole oltre il limite. Lei, per contro, ha capito durante i giorni trascorsi in Sardegna di meritare qualcosa di diverso, un uomo più presente e affettuoso.

Le ultime immagini mostravano, dunque, Jessica e il single Alessandro abbracciarsi e allontanarsi mano nella mano verso una frequentazione fuori dal programma. Ma come sono andate realmente le cose? La padovana ha accettato di conoscere meglio il single fuori dalle telecamere? A spiegare cosa è veramente accaduto una volta usciti dalla trasmissione condotta da Filippo Bisciglia e il single Alessandro Zarino. Tra i due sembra che non ci sia ancora stato niente, neppure un incontro.