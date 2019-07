Temptation Island, Jessica e Andrea escono divisi

Andrea Filomena e Jessica Battistello hanno ufficialmente abbandonato il format delle tentazioni, targato Canale 5. Nella nuova puntata di Temptation Island 2019, sono state trasmesse le esclusive immagini del falò di confronto finale, che vedono protagonisti proprio i due fidanzati Andrea e Jessica, i quali hanno preso una decisione drastica, di comune accordo.

Poco prima di comunicare la sua scelta di lasciare Andrea, la giovane Jessica ha lamentato ai telespettatori che è stanca di sentirsi prigioniera, in quanto ha vissuto da depressa e chiusa in casa, per via della routine del suo fidanzato. Quest'ultimo ha accettato la decisione della sua ragazza e, di tutta risposta, si è difeso ammettendo di non averle dato attenzioni, quando tornava a casa stanco per il lavoro.

“Non posso più vivere depressa e chiusa in casa... Tu mi dici in questi giorni se ho pensato a te- Jessica ha rivolto queste parole ad Andrea visibilmente in lacrime, durante il loro falò di confronto finale chiesto dal fidanzato - Io ti dico al di fuori di qua, quando io stavo male, tu pensavi a me? No, mai. Passavo giornate a piangere e non mi chiedevi cosa avevo, neanche ti accorgevi che avevo pianto. Io so quello che ho fatto e non mi pento di nulla”. Andrea, dal canto suo, ha risposto alle accuse di Jessica dichiarando che al suo posto, per il comportamento assunto con il single Alessandro nel programma, si sarebbe "sotterrato".

“Io ho ritrovato la felicità per me, quello che mi mancava- ha aggiunto Jessica, parlando vis à vis ad Andrea della sua esperienza vissuta a Temptation Island-. A te interessa quello che penseranno le persone qua fuori, non ti è mai interessato quello che penso io. Io sono stanca”. Jessica ha così preso la decisione definitiva di lasciare il suo ragazzo ed è uscita dal programma insieme al single Alessandro.

