Temptation Island, Katia Fanelli si consola con un tentatore

Può dirsi protagonista indiscussa dell'ultima edizione di Temptation island "nip" ("not important people", ndr), condotta da Filippo Bisciglia. Dopo essere stata lasciata al falò di confronto finale dal suo fidanzato storico, Vittorio Collina, il quale non ha mandato giù alcuni suoi atteggiamenti assunti sull'isola delle tentazioni, la "fotonica" e biondissima Katia Fanelli è tornata al centro del gossip.

Dal suo canto, Katia ha recentemente lamentato a Uomini e donne di sentirsi tradita dal suo ormai ex fidanzato, che è uscito dall'isola delle tentazioni insieme alla tentatrice Vanessa Cinelli. Ma, in occasione di una serata di festa, che ha visto protagonisti alcuni volti di Temptation island, la "fotonica" è stata immortalata in alcuni scatti osé, mentre si lasciava abbracciare romanticamente dal tentatore Giovanni Arrigoni.

Gli scatti hot di Katia Fanelli, dopo Temptation Island

A immortalare Katia Fanelli mentre si trovava in quel di Milano a festeggiare insieme all'aitante tentatore Giovanni, è stata Cristina Incorvaia (ex di Uomini e donne), che ha voluto riportare l'incontro sexy in questione su Instagram e con tanto di descrizione sibillina: "Scusate il disturbo".