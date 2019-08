Temptation Island, Katia si sfoga sull'ex Vittorio: "Non mi affronta, ha dato la mia valigia a mia sorella"

Una delle protagoniste della sesta edizione di Temptation island, il format condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi, è tornata a far parlare di sé. Katia Fanelli ha rilasciato un'intervista esclusiva a Chi magazine, il giornale diretto da Alfonso Signorini, a cui l'ex fidanzata di Vittorio Collina ha riportato delle importanti dichiarazioni.

" Ora i corteggiatori pullulano come funghi - ha fatto sapere Katia Fanelli nel corso della sua ultima intervista, concessa dopo la sua partecipazione al docu-reality sui tradimenti -. Ieri nemmeno mi filavano di striscio. Ma chi ci crede? Li mando fotonicamente a quel paese! ".

Circa il rapporto naufragato con il suo ex fidanzato, la Fanelli ha dichiarato: " Con il tempo mi sono ammosciata completamente. Tutto è venuto meno. La passione e l’amore sono appassiti dentro di me. Poco prima dell’ingresso al reality, alle mie amiche ho detto: ‘Temo di perderlo. Temo di perdere un bravo ragazzo’. Lui mi manca, lo ammetto, ma dentro non sento lo stomaco che si stringe, non sento quella cosa forte che si chiama amore. Forse era solo abitudine ".

Cosa pensa Katia del suo ex, dopo Temptation Island

La "fotonica" protagonista del format sui tradimenti si è detta delusa per via dell'atteggiamento assunto nei suoi riguardi dal suo ex, che a detta di Katia ha dato la valigia con i suoi vestiti a alla sorella, decidendo quindi di non affrontare la sua ex vis à vis dopo la loro rottura: "Un uomo senza carattere, una delusione". Intanto, Vittorio Collina ha a quanto pare deciso di proseguire la sua frequentazione con la single Vanessa Cinelli, conosciuta all'isola delle tentazioni.

