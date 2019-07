Temptation Island, Massimo umilia la fidanzata Ilaria: "Io non la vedo bella". Il gesto di Bisciglia conquista il web

Sta facendo parlare molto di sé a Temptation Island 6 la coppia formata da Massimo Colantoni e Ilaria Teolis. Nella nuova puntata del noto docu-reality sui tradimenti, infatti, sono andate in onda le esclusive immagini degli ultimi falò avvenuti prima del confronto finale. Il falò ha mostrato Ilaria e Massimo in procinto di prendere una decisione definitiva sulla loro love-story.

In occasione dell'ultimo falò, a Ilaria sono state mostrate le esclusive immagini dell'ennesimo avvicinamento avvenuto tra il suo ragazzo Massimo e la single Elena. Ma a turbare in particolare la Teolis sono state alcune parole riservatele da parte del suo fidanzato, che hanno pesato come un macigno su di lei. "Gli altri la vedono bella, bella - ha dichiarato Massimo sul conto di Ilaria, parlando alla tentatrice Elena -. Negli ultimi video che ho visto io manco la vedevo bella, è bruttissima come cosa".

Ilaria rincuorata da Filippo a Temptation Island

Le ultime dichiarazioni critiche rilasciate da Massimo sulla sua ragazza hanno segnato nel profondo Ilaria, tanto che quest'ultima si è lasciata abbandonare ad un lungo pianto liberatorio. A rincuorare la fidanzata dal cuore infranto è stato, inaspettatamente, il conduttore del programma, Filippo Bisciglia. Quest'ultimo si è avvicinato alla Teolis e l'ha confortata baciandola e abbracciandola, teneramente. E le immagini dei gesti di Bisciglia in questione hanno, in pochi minuti, conquistato il web.

