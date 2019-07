Temptation Island Russia: scoppia la rissa tra i partecipanti

Temptation Island è uno dei programmi Mediaset più visti in assoluto. Tuttavia, molti reputano il reality show come un prodotto puramente "trash". Ebbene, chi se la prende con il format italiano, probabilmente non ha mai visto la versione russa del programma. Lo scorso aprile ha fatto il giro del web il filmato di una ragazza che ha scoperto il tradimento da parte del suo fidanzato, andando in escandescenze. La concorrente in questione aveva picchiato sia il sua ragazzo che la tentatrice che era riuscita ad ammaliarlo. L'episodio si era verificato dinanzi alla conduttrice e agli altri concorrenti.

In data 23 luglio 2019 è stata invece condivisa sulla pagina Facebook "Errare umano est" una nuova clip a dir poco imbarazzante su Temptation Island Russia. Nel video è possibile vedere quelli che sembrano essere due tentatori litigare. I due partecipanti al reality si scambiano parole non proprio lusinghiere. Subito dopo è scoppiata la rissa. Nel filmato è possibile vedere gli altri ragazzi che cercano di fermare i due litiganti, mentre la tensione aumenta, così come i danni: i due tentatori, durante il litigio, distruggono infatti varie sedie e microfoni. La rissa termina solo nel momento in cui i due giovani cadono accidentalmente nella piscina sotto gli occhi stupiti e le grida degli altri concorrenti.

Ricordiamo come nel corso dell'ultima trasmissione di Temptation Island su Canale 5, Ilaria Teolis abbia avuto una forte crisi dinanzi ai filmati con protagonista il suo fidanzato Massimo questi mentre si scambia tenere effusioni con la single Elena. Il tutto è avvenuto durante l'ultimo falò di confronto, il cui esito lo scopriremo prossimamente. Ricordiamo, tuttavia, come anche Ilaria abbia accettato le avanches del tentatore Javier.

https://www.facebook.com/145122329486702/videos/1240630019440058/