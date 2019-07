Temptation Island: Sabrina e Nicola usciranno insieme, fotografati a Briancon

Stasera e domani andranno in onda le ultime puntate di Temptation Island, la trasmissione estiva dei sentimenti che ha infranto ogni record d’ascolto. Davanti al falò si presenteranno anche Nicola e Sabrina che avevano deciso di partecipare al reality per testare quanto la differenza di età tra loro potesse incidere sul loro rapporto. Sin da subito Sabrina si è mostrata attratta dal single Giulio con il quale ha instaurato un rapporto di complicità, che ha mandato su tutte le furie il suo compagno. Per contro Nicola, vedendo la fidanzata comportarsi in un certo modo nel villaggio, ha iniziato ad approfondire la conoscenza con Maddalena e il feeling è cresciuto giorno dopo giorno.

Al falò di confronto la coppia arriva dunque con molte cose da chiarire ma, a quanto pare, Nicola e Sabrina usciranno insieme. Una foto pubblicata dal profilo Instagram "Very Inutil People" (che si occupa di gossip) mostra la coppia insieme sulle spiagge francesi. Nicola e Sabrina sono stati, infatti, paparazzati mentre si godevano sole e relax su una spiaggia di Briancon, luogo dove i due si sono rifugiati per concedersi qualche giorno di relax. Lo scatto, pubblicato nelle Stories, è stato condiviso da alcuni siti di gossip e non lascerebbe dubbi sul finale della loro partecipazione a Temptation Island. Entrambi con gli occhiali da sole, seduti sull'asciugamano, Nicola e Sabrina chiacchierano pensando di non essere notati. Ma qualche curioso ha scattato la foto inviandola al profilo di gossip che lo ha pubblicato scatenando l'interesse dei fan della trasmissione.

I due, ora, potrebbero essere multati dalla produzione con la quale hanno firmato un contratto di riservatezza alla vigilia della partenza. Nell'accordo è fatto divieto alla coppia di far trapelare qualsiasi anticipazione su come sono andate le cose nei villaggi fino al termine della trasmissione delle puntate su Canale 5.