Temptation Island, Sabrina si fa tentare da Giulio Raselli

Dopo la prima scoppiettante puntata (con ascolti record), Temptation Island entra nel vivo del suo viaggio nei sentimenti. Tra le coppie in gioco ci sono Nicola e Sabrina, fidanzati da due anni, che hanno deciso di partecipare al programma per testare il loro amore e la differenza di età. Già dalla prima puntata però si è capito che tra Sabrina e il single Giulio (la non scelta della tronista Giulia Cavaglia) poteva nascere qualcosa.

Sabrina Martinengo era stata colpita dal fascino di Giulio Raselli al momento della presentazione dei ragazzi single. Lei non aveva ricevuto alcuna ghirlanda floreale dai "tentatori" ma aveva detto la sua sull’ex corteggiatore di Giulia Cavaglia, trovandolo " interessante ". Un feeling che sembra essere scoccato davvero a poche ore dall’ingresso nel villaggio delle fidanzate. Attraverso il profilo ufficiale Instragram della trasmissione, la produzione ha infatti pubblicato uno stuzzicante spoiler che anticipa ciò che succederà nella seconda puntata di Temptation Island il prossimo lunedì.