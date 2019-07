Temptation Island strapazza persino PornHub: crollo di accessi durante il reality

Temptation Island è il fenomeno televisivo dell’estate 2019. Con una media ascolti di 3 milioni e 700mila telespettatori e uno share che si assesta attorno al 23%, il dating show è il programma del momento. Lo ha confermato Maria De Filippi e lo dimostrano soprattutto i numeri raccolti da PornHub. Il sito web canadese di video sharing più cliccato al mondo, con 110 milioni di visitatori al giorno, segna un drastico calo di accessi in Italia quando ad andare in onda in tv c’è il reality più visto del momento.

Il colosso a luci rosse ha pubblicato i dati che mettono a confronto le dirette della trasmissione di Canale 5 e le visualizzazioni sulla piattaforma. I grafici presentano numeri impietosi: durante la fascia del lunedì dalle 21 a mezzanotte delle ultime settimane, gli accessi al portale calano dal -4 al -9%.

Temptation Island batte PornHub: l’analisi dei numeri

Il picco assoluto c’è stato durante la semifinale di Temptation Island, andata in onda il 22 luglio e che ha incollato allo schermo quasi 3,7 milioni di spettatori con uno share del 23,6%. In quel momento, il crollo del traffico su PornHub è stato pari al 9% rispetto alla media. Ma non finisce qui.

Nel giorno di messa in onda del programma, le ricerche su PornHub che hanno per parole chiave “Temptation Island” hanno registrato una crescita enorme. Segno che gli italiani che visitano con una certa consuetudine il sito, cercano contenuti del programma proprio sulla piattaforma dedicata al porno. Forse con la speranza di trovare qualche video bollente dei vari Ilaria e Massimo, Sabrina e Nicola, Katia e Vittorio.

Chissà cosa succederà nel corso del doppio appuntamento in onda lunedì 29 e martedì 30 luglio, quando cadrà il sipario sulla sesta edizione del programma e i telespettatori conosceranno i destini delle coppie che hanno trascorso i canonici 21 giorni nel villaggio sardo Is Morus Relais.