Da Temptation Island al trono di Uomini e Donne. Ma il web insorge

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate in rete un tentatore partecipante all'ultima edizione di Temptation Island, il format condotto da Filippo Bisciglia, potrebbe salire al Trono Classico di Uomini e donne. Parliamo del 24enne milanese Alessandro Cannataro. Il giovane parla tre lingue e ha lavorato in qualità di calciatore per diversi club.

Cannataro avrebbe, quindi, convinto gli autori di Uomini e donne, il dating show di Canale 5 che, proprio come Temptation Island, è prodotto da Maria De Filippi. Oltre al milanese anche il tentatore Alessandro Zarino, 28enne originario di Napoli, potrebbe salire al Trono previsto a settembre 2019, secondo quanto riportato da DiLei.

"Esclusivo - riporta Gossip e tv -. Alessandro Cannataro, il calciatore ex corteggiatore di Sara Affi Fella e tentatore nell'ultima edizione di Temptation Island, siederà sul trono di Uomini e Donne nella prossima stagione televisiva. Tagga un'amica che andrà a corteggiarlo".

Ma le voci dividono il web

L'indiscrezione lanciata sul conto di Alessandro Cannataro su Instagram ha, però, diviso l'opinione del web. Tra i commenti giunti sotto il post di Very inutil people, infatti, si legge: "Il trono sarà vuoto"; "Ce l'ha fatta". Un altro utente scrive: "Chiedete tutti 'ma perché non prendete gente normale?'... La risposta è semplice: la gente “normale” ha una vita normale, con un lavoro normale che inizia al mattino e finisce al pomeriggio/sera, dal lunedì al venerdì/sabato. La gente normale quando ha un attimo di tempo libero sistema casa, va al supermercato per la spesa e magari in pizzeria il sabato sera... La gente normale ha anche qualche kg in più, non necessariamente l’addominale scolpito o il pettorale creato con la sezione aurea. La gente normale ha anche del buon senso in più... Perché chiamarlo ancora “Uomini & Donne” e non “Saranno Famosi”?".

I rumor lanciati sui due ragazzi, Alessandro Cannataro e Alessandro Zarino, non sono stati, tuttavia, confermati né smentiti dalla produzione del dating-show di Canale 5. Per scoprire se i due tentatori del docu-reality sui tradimenti saranno tra i nuovi protagonisti del Trono Classico, non ci resta altro che attendere il ritorno di Uomini e donne in tv.