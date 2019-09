Temptation Island Vip, Er Faina non regge. ​Falò immediato nel cuore della notte

Il lunedì è tempo di confronti a Temptation Island Vip e pare proprio che, nella puntata in onda questa sera, di faccia a faccia ce ne sarà uno fondamentale. Damiano Coccia "Er Faina" e Sharon Macrì potrebbero, infatti, abbandonare il reality questa sera al termine di un falò di confronto immediato che si annuncia infuocato. Dalle anticipazioni fornite dall'account social ufficiale del programma, un video svela che il romano ha chiesto alla fidanzata un confronto immediato, nel cuore della notte. Troppa pressione, troppa gelosia. Er Faina, dopo giorni di pianti e ripensamenti su quanto successo nel villaggio delle fidanzate, sembra non aver retto la tensione chiedendo di vedere con urgenza la compagna per chiarire.

Nel video si vede Alessia Marcuzzi raggiungere Sharon nel villaggio delle fidanzate nel cuore della notte e comunicarle la decisione del compagno. La ragazza, sorpresa e assonnata, prima è incredula poi scherza: " Ma io ho sonno! ". Il filmato non svela se la ragazza accetti o meno il falò immediato richiesto da Damiano. Secondo i rumors circolati nelle ultime ore sul web sembra proprio che tra i due ci sia stato un chiarimento davanti al fuoco sulla spiaggia. Dopo l’eliminazione della coppia formata da Ciro Petrone e Federica Caputo, costretti ad abbandonare il programma perché l’attore ha violato il regolamente cercando di introdursi nel villaggio della fidanzata, ora altri due concorrenti sembrerebbero sul punto di abbandonare.