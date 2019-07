Temptation Island Vip: Francesca De André sarà nel cast? Svelato l'arcano

Salvo cambiamenti repentini nel palinsesto previsto per Canale 5, la nuova edizione di Temptation Island Vip potrebbe essere trasmessa a partire dal prossimo 19 settembre 2019.

E i fan della versione "Very Important People" del noto docu-reality sui tradimenti di Maria De Filippi si dicono in trepidante attesa per il programma.

Dal web, intanto, sono trapelate le prime indiscrezioni sul format in arrivo, che potrebbe essere condotto da Alessia Marcuzzi. Da tempo circola la voce che vedrebbe la coppia di ex gieffini Francesca De André e Gennaro Lillio in procinto di partecipare al gioco dell'isola delle tentazioni, un rumor quest'ultimo che, a quanto pare, è stato categoricamente smentito dall'ufficio stampa del di Maria De Filippi.

L'ufficio stampa di Maria De Filippi parla al web di Temptation Island Vip

In un messaggio lanciato da Betty Soldati sui social, sarebbe stato finalmente svelato l'arcano sul conto di Francesca e Gennaro: “Non è stato fatto nessun provino a Francesca De André e a Gennaro Lillio per la prossima edizione di TIV. #solofakenews #appenasiamoprontiannunciamolecoppie”.

Parole, quelle lanciate dall'ufficio stampa di Queen Mary, che, col senno di poi, sono un po' in contrapposizione con le ultime dichiarazioni della De André, rilasciate in onda su Radio Radio, circa il rumor che la vedeva tra i potenziali candidati a figurare nel cast di Temptation Island Vip: “Non lo so, vi lascio con la suspance”.