Temptation Island Vip, Pago ha lasciato il reality? Video social del cantante contro la produzione

Lunedì 9 settembre prenderà il via Temptation Island Vip e la seconda edizione del reality dei sentimenti si annuncia già ricco di colpi di scena. Come l'ultimo, che si sta consumando in questo ore sui social e che vede protagonisti Pago e Serena Enardu. Negli scorsi giorni era stato pubblicata un'anticipazione di quanto avvenuto nel villaggio delle fidanzate tra Serena e un single. Un avvicinamento pericoloso tra i due, che la produzione ha anticipato con un video su Instagram. Da quel filmato, però, la situazione sembra precipitata perchè il cantante Pago ha già abbandonato la trasmissione.

Contravvenendo al divieto della produzione di utilizzare i social prima del termine della messa in onda del programma, Pago ha pubblicato alcuni filmati ambigui su Instagram, scatenando la curiosità attorno alla sua storia d'amore. Si sono lasciati? Pago ha chiesto un falò di confronto immediato? Oppure ha deciso di lasciare il reality senza confrontarsi con Serena? La questione è poco chiara ma i video pubblicati nelle storie di Instagram non lasciano ben sperare.