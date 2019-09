Temptation Island Vip, la Pettinelli minaccia di abbandonare il gioco: "Io mi faccio la valigia"

Mancano poche ore all'inizio della quarta puntata consecutiva di Temptation Island vip, il docu-reality sui tradimenti condotto da Alessia Marcuzzi e giunto alla sua seconda edizione. Secondo quanto riportato dalle ultime anticipazioni trapelate in rete, la speaker radiofonica Anna Pettinelli, una dei protagonisti più amati della nuova stagione del viaggio nei sentimenti dei vip, ha minacciato ancora una volta di lasciare il gioco in netto anticipo rispetto alla data di chiusura prevista per il format di Canale 5.

Nelle esclusive immagini di un video pubblicato sul profilo Instagram di Temptation Island, infatti, Anna Pettinelli appare fortemente provata e, lasciandosi andare ad uno sfogo mentre passeggia in spiaggia all'imbrunire, grida di voler abbandonare il viaggio dei sentimenti, dove ha deciso di mettere in discussione la sua love-story vissuta insieme a Stefano Macchi: "Io mi faccio la mia valigia e torno a casa".

Anna Pettinelli e il suo compagno a Temptation island vip 2

Lei 62 anni, lui 44 anni. Anna Pettinelli è un'affermata speaker radiofonica e opinionista del piccolo schermo, lui un attore e doppiatore del piccolo e grande schermo. Tra loro 18 anni di differenza. La coppia vip sembrerebbe vivere una profonda crisi, per via della condotta a tratti "infedele" di lui, che è riuscito ad instaurare una particolare intesa con la seducente Cecilia Zagarrigo, ex corteggiatrice dell'ex gieffino Luca Onestini a Uomini e donne.

Riusciranno i due fidanzati a testare uniti? Per scoprire come si evolverà la storia di Anna Pettinelli e il suo compagno, non ci resta altro che attendere la quarta puntata in arrivo di Temptation Island vip.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it su Facebook?