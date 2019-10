Temptation Island Vip, ruoli invertiti: Delia Duran si dispera per Alex Belli

Mancano poche ore alla sesta puntata di Temptation island vip, che, stando alle ultime anticipazioni tv, si preannuncia scoppiettante, soprattutto per i fan della coppia vip formata da Alex Belli e Delia Duran. Quest'ultima, nella quinta puntata, era apparsa in atteggiamenti molto complici e facilmente equivocabili con l'aitante tentatore Riccardo Colucci, nominato "il vichingo" per via della sua prorompente fisicità.

E l'avvicinamento avvenuto tra Delia e Riccardo ha, a quanto pare infastidito molto l'attore di Cento-Vetrine, tanto da provocare una reazione inaspettata da parte di quest'ultimo, o almeno questo è quanto trapelerebbe da un video-spoiler pubblicato dal profilo Instagram di Temptation island.

Nel video esclusivo in questione, postato in vista della puntata di stasera, Delia appare affranta e in lacrime mentre ha uno sfogo nel pinnettu con l'altra fidanzata Serena. "Io a Riccardo non gli ho mai fatto questo - dichiara visibilmente provata la Duran a Serena Enardu, mimando un bacio sul collo che alluderebbe ad un atteggiamento "infedele" del suo fidanzato Alex Belli-. Te lo giuro, mai! C’è stato sempre un limite". Allo sfogo di Delia, così come documentato dal nuovo video-spoiler, segue la risposta di Serena, che sbotta proprio contro la fidanzata di Belli, Delia Duran: "Non diciamo ca…te! Devi essere lucida, scusami se te lo dico. Quello che hai fatto tu è paragonabile a quello che ha fatto lui?!?".

Per scoprire cosa ha fatto di grave Alex Belli nel villaggio dei fidanzati, tanto da provocare le lacrime della sua compagna, Delia Duran, non ci resta altro che attendere il nuovo episodio di Temptation island vip 2, che andrà in onda stasera su Canale 5.