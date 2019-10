Temptation Island Vip, il web promuove Alessia Marcuzzi: "Sei stata perfetta"

La seconda edizione di Temptation Island Vip ha messo in evidenza un lato ancora sconosciuto di Alessia Marcuzzi: la sua empatia che ha talmente tanto appassionato il web e il pubblico da casa che nei confronti della conduttrice sono piovuti solo commenti positivi.

La capacità di ascoltare i concorrenti senza intromissioni, gli interventi poca invadenti durante i falò di confronto, i consigli da buona migliore amica e le emozioni che ha deciso di non trattenere, hanno reso Alessia Marcuzzi la conduttrice perfetta di questa seconda stagione di Temptation Island Vip. Dopo una prima edizione che Simona Ventura ha guidato in maniera magistrale, si avevano delle remore sulla Marcuzzi che, ancora una volta, ha dimostrato di essere in grado di gestire situazioni e programmi in modo diverso dalle colleghe, ma pur sempre professionale ed eccellente.