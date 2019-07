Temptation Island, Vittorio bacia la single Vanessa e manda in crisi la fidanzata

Nella serata di lunedì 22 luglio è stata trasmessa su Canale 5 la nuova puntata di Temptation Island 6, il programma condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi. Il nuovo appuntamento tv è stato segnato da un'inversione di ruoli, che ha visto protagonisti i fidanzati Katia Fanelli e Vittorio Collina. Per la serie "chi la fa, l'aspetti", la fidanzata Katia è rimasta per la prima volta di sasso per via dell'atteggiamento assunto dal suo ragazzo con una single. Dopo che era sempre stata lei a infastidire il fidanzato Vittorio, con il suo comportamento sbarazzino, pungolante e superficiale, apparendo dinanzi alle telecamere incurante e per niente nostalgica di Collina.

Ma all'interno dei villaggi dell'isola delle tentazioni, le cose sembrano essere radicalmente cambiate. Nella nuova puntata, infatti, Vittorio ha dichiarato di non provare nulla alla visione delle immagini che vedono Katia avvicinarsi al single Nicolas. Mentre invece la Fanelli si è detta turbata e infastidita per via dell'avvicinamento registratosi tra il suo ragazzo Collina e la tentatrice Vanessa. Pare, infatti, che questi ultimi due siano arrivati persino a baciarsi, suscitando la reazione immediata della biondissima Katia. "Se la bacia pure… perché non se la porta fuori?" , ha sbottato Katia, dopo aver appreso del presunto bacio avvenuto tra Vittorio e Vanessa.

Katia turbata a Temptation Island

A turbare in particolar modo la "fotonica" fidanzata Fanelli, così come è stato mostrato nella puntata di lunedì, sono state le parole del single Nicolas, il quale si è detto dello stesso avviso di Vittorio Collina sul conto di Katia. "Magari con un uomo dovresti anche lasciarti andare, essere un po’ più profonda -ha dichiarato il tentatore Nicolas, rivolgendosi a Katia in riva al mare -. Mostrare anche altre parti del tuo carattere. Magari Vittorio vede solo questo tuo lato un po’ superficiale…".

Che il comportamento di Katia Fanelli sia il motivo scatenante della crisi con Vittorio Collina? Per scoprire come si evolverà la storia dei due fidanzati, non ci resta altro che attendere il nuovo appuntamento di Temptation Island.

