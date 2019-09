Tensione alle stelle a Tiki Taka, Pierluigi Pardo e Wanda Nara ai ferri corti

Che tra Pierluigi Pardo e Wanda Nara non corresse buon sangue lo si era capito dalle parole del giornalista e conduttore di Tiki Taka a Radio 24. Intervistato telefonicamente dalla trasmissione "Tutti convocati", alcune settimane fa, Pardo aveva spiazzato tutti parlando di una richiesta di allontanamento da lui fatta a Mediaset nei confronti della moglie e procuratrice di Mauro Icardi. La difficile situazione venutasi a creare tra l'Inter, il giocatore e la sua manager non era, infatti, conciliabile con il ruolo rivestito da Wanda Nara all'interno del talk sportivo. La partenza di Icardi per Parigi sembrava, però, aver risolto la questione. Niente di più falso, a quanto pare.

Secondo i rumors riportati dal settimanale "Chi", infatti, nel backstage della trasmissione la tensione tra Pierluigi Pardo e la bella argentina sarebbe alle stelle. La scorsa settimana la rivista aveva parlato di tensioni tra donne, con le compagne di Vieri e Cassano sempre presenti dietro le quinte per vigiliare sui rapporti tra Wanda e i loro compagni. Oggi, la rivista di Alfonso Signorini torna invece a parlare dei difficilissimi rapporti tra il conduttore e Wanda Nara.