Tiki Taka, rapporti tesi tra Wanda Nara, Costanza Caracciolo e Carolina Marcialis?

La nuova stagione di Tiki Taka pare essere iniziata all’insegna dell’astio: “pietra dello scandalo” si dice sia ancora Wanda Nara con la quale Costanza Caracciolo e Carolina Marcialis pare non abbiano alcun tipo di rapporto.

La presenza della moglie di Mauro Icardi era già stata messa in discussione all’inizio dell’edizione 2019-2020 del programma di apprfondimento calcistico da parte del conduttore, Pierluigi Pardo, che aveva ammesso di aver chiesto ai vertici Mediaset di estromettere Wanda Nara dalla trasmissione. “ La sua presenza in caso di prolungarsi della causa con l'Inter non era conciliabile con la mia deontologia professionale – aveva dichiarato il volto di Italia Uno - . L'ho detto all'azienda. Questo può essere messo agli atti ”. Alla fine, però, il posto della manager è stato salvato e l’argentina continua ad essere una presenza fissa nel cast di Tiki Taka con buona pace degli altri protagonisti del salotto sportivo.