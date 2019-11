Tensioni anche fra i reali monegaschi. Scintille tra Charlene di Monaco e Carolina

Oltre ai reali inglesi, le prime pagine dei settimanali di gossip, si stanno interessando anche alla vita della royal family del Principato di Monaco. E per l’esattezza, sul rapporto tra Charlene di Monaco (moglie di Alberto) e della ribelle Carolina (figlia di Grace Kelly e di Ranieri III). In particolare alcuni tabloid francesi, avrebbero evidenziato delle tensioni fra le mura di palazzo, mettendo in cattiva luce il legame fra Charlene e Carolina. Come accade per Meghan e Kate, anche fra le due royal monegasche non scorre buon sangue, e l’atteggiamento freddo e distaccato non sarebbe sfuggito agli estimatori.

Un rapporto fra le due cognate che fin d’inizio non è stato facile, ma nell’ultimo periodo, le cose sarebbero sfuggite di mano. La colpa sarebbe proprio di Charlene di Monaco, la quale preferisce trascorrere una vita fuori da impegni ufficiali e impegni mondani, restando quindi a palazzo in compagnia dei figli. La moglie di Alberto infatti ha attirato molte critiche proprio per il fatto che, da mesi, non è più presente agli occhi del popolo come membro di una royal family. È scomparsa dai radar, tranne di recente quando è stata avvistata in Italia per un evento di beneficenza. E questo atteggiamento non andrebbe a genio a Carolina, la quale preferisce prendere le distanze da Charlene per evitare litigi e scambi feroci di battute.

Sono rari i momenti in cui le due donne sono state viste insieme. La stampa afferma che da più di sette mesi i rapporti sono al limite. Carolina afferma che Charlene non si comporta come una Premiere Dame del Principiato, ma solo come una mamma, sfuggendo alle sue vere priorità. Solo in occasione della Festa Nazionale del Principato e nella visita di Stato del Presidente cinese Xi Jinping, sia Carolina che Charlene, sono state viste l’una accanto all’altro, ma poi il nulla.

I media spiegano che alla base della tensione c’è qualcosa si più, come i problemi di successione al trono. Carolina risulta essere la prima in linea di successione, ma da quando i gemelli di Charlene e Alberto sono venuti alla luce, la sua posizione è cambiata e anche di molto. E quindi proprio per questo motivo Carolina non sopporterebbe l’atteggiamento della cognata, tanto da non essere convinta né di essere la donna giusta per Alberto, né di essere la persona giusta per guidare il Principato. Ma si sa che Carolina è sempre stata una donna trasgressiva. Non resta che scoprire come si evolveranno le ultime indiscrezioni che sono trapelate sul web.