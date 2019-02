Teresa De Santis su Mara Venier: “Lei è una vera professionista"

È ancora successo per Domenica In, il salotto di Rai Uno che vede al timone Mara Venier. Un successo baciato da un buon riscontro da parte del pubblico e, soprattutto, da quello di Teresa De Santis, il direttore di Rai Uno.

Lo afferma in un’intervista rilasciata ad Andnkronos. “È tornata la signora della domenica. Mara ha sempre il giusto guizzo, è una professionista, si documenta e questo paga in un mondo dove tutto sembra facile, ma in realtà non è così.” E poi aggiunge:”Lei ha polso, ha le capacità di stare sui temi che restano importanti, come la famiglia e i sentimenti.” E se la bravura della Venier potrà essere sfruttata su più fronti, Teresa De Santis risponde: “Tutto dipenderà da lei. Apprezzo il suo modo di condurre, quindi per ora non posso rilasciare altre informazioni” conclude