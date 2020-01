Teresa Langella (nella bufera) si difende: "Per anni mi sono svegliata alle 5 del mattino"

Le vacanze invernali di Teresa Langella e Andrea Dal Corso alle Maldive hanno scatenato la furia della rete per la presunta ostentazione di ricchezza da parte della coppia. Una delle foto che ha maggiormente indignato gli utenti dei social è quella di Teresa, seduta in prima classe sull'aereo diretto verso l'Oceano Indiano. Sono molte le critiche piovute sulla ragazza, che non ha perso tempo a rispondere e a difendersi.

" Per anni mi sono svegliata alle 5:00 del mattino, facevo la commessa (e non solo), rendevo un pullman sotto il gelo senza mai lamentarmi, eppure non ho mai giudicato la vita altrui ", esordisce Teresa Langella nel post, che ha come contenuto due splendide fotografie che la ritraggono all'interno del ristorante sommerso più profondo del mondo. La vita della ragazza è senz'altro cambiata dopo la partecipazione a Uomini e Donne, che le ha permesso di conoscere Andrea Dal Corso. I due sono oggi influencer affermati e anche la vacanza alle Maldive non è escluso possa essere frutto di collaborazioni con le strutture in loco. Inoltre, Andrea Dal Corso proviene da una famiglia benestante del Veneto e lui stesso gestisce un'azienda vitivinicola, che produce un ottimo Valdobbiadene. La disponibilità economica di Andrea Dal Corso è al centro di alcuni commenti velenosi contro Teresa Langella, accusata di “sfruttare” le finanze del compagno per condurre una vita agiata.

Con il post condiviso su Instagram, Teresa Langella ha voluto respingere qualunque accusa di questo tipo, spiegando i motivi per i quali condivide ampiamente la sua vita sui social. " Oggi sono qui, fiera di non essere cambiata, fiera di essere la Terry di sempre che non ha paura di mostrare la propria vita alle persone che le vogliono bene ", continua Teresa Langella nel suo post. È indubbio che la partecipazione a Uomini e Donne abbia migliorato il suo status, anche grazie a un'ottima gestione dei social, ma questo pare non abbia modificato il suo modo di rapportarsi con il mondo. Teresa Langella conclude il suo messaggio con un augurio per chi non perde occasione per giudicare il prossimo e sputare odio sui social ma, soprattutto, con un proposito per il resto della sua vita: “Vorrei poter lenire l'insensibilità umana di chi punta costantemente il dito ma non si può, in compenso, però, credo nella bellezza dei sogni e sarò sempre libera di farne realtà.”

La vacanza di Teresa Langella e di Andrea Dal Corso prosegue nel migliore dei modi nella cornice incantevole delle Maldive, fra tramonti suggestivi ed emozionanti gite in barca alla ricerca dei delfini. I due sembrano più innamorati e felici che mai e forse è questo a non piacere agli “odiatori di professione.”