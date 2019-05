Teresa Langella, la dedica per Andrea: "Se potessi tornare indietro..."

La storia d’amore tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso prosegue a gonfie vele e, dopo l’ospitata a Uomini e Donne, lei ha dedicato un tenero pensiero al fidanzato.

Teresa e Andrea, che molti pensavano potessero essere una delle coppie meno assortite del dating show di Maria De Filippi, continuano a stupire. Pur essendo molto diversi e nonostante la scelta al castello non si sia conclusa con il finale da favola, i due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno dimostrato che si può rimediare agli errori e che il perdono, a lungo andare, può dare dei frutti inaspettati. Così, la Langella e Dal Corso hanno deciso di viversi lontano dai riflettori e si sono scoperti innamorati, talmente tanto da diventare una delle coppie più invidiate dal web.