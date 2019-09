Thegiornalisti boom al Circo Massimo, Tommaso Paradiso: "Contro chi pensava fosse un flop"

Chiusura con il botto per la band Thegiornalisti che, al Circo Massimo, ha conquistato pubblico e critica con un concerto ricco di emozioni. E non poteva essere altrimenti, visto che le porte di uno dei luoghi storici più cari ai romani si sono aperte (per la prima volta) a una band italiana. Oltre 45mila spettatori per la data, quella del 7 settembre, che ha segnato la fine del "Love Tour", evento sold out in molte date. C'è però chi, in questi mesi di attesa, ha "remato" contro il gruppo e il suo frontman, Tommaso Paradiso, sperando che il concertone "Love al Massimo" fosse un flop. Per questo il cantante romano, poco dopo la chiusura del concerto di Roma, si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa.

Tommaso Paradiso ha pubblicato nelle storie del suo profilo Instagram alcuni commenti a caldo dopo l'evento, scagliandosi contro chi avrebbe voluto una débacle della band: " Pensate un po'...ieri eravamo 45 mila anime anche se molti hanno sperato (e scritto) fino all'ultimo che sarebbe stato un flop da 20 mila persone. Dispiace. (Che poi detto tra noi...ma sti ca***). Che poi magari quando scrivete questi articoli sarebbe il caso di menzionare il fatto che prima di questa data ci sono stati, solo a Roma, sei palazzi dello sport (sold out). Scusate ho finito con le cose noiosissime ma avevo qualche sassolino nella scarpa che mi portavo dietro da tutta l'estate" .