Thomas Markle contro il film su Meghan e Harry

Il padre di Meghan Markle è molto risentito per il contenuto del nuovo film sulla figlia.

Come racconta Cosmopolitan, l’ex direttore delle luci Thomas Markle ha raccontato quello che ha provato vedendo su Lifetime “Harry e Meghan: Becoming Royal”, in riferimento a una scena in particolare.

Il film ha un carattere fictional e prova a immaginare cosa sia accaduto quando l’uomo ha comunicato alla figlia di non poter essere presente alle sue nozze. Thomas fu infatti assente al Royal Wedding, a causa di un attacco cardiaco, dopo uno scandalo che l’aveva travolto: il padre della duchessa di Sussex aveva concordato delle fotografie con i paparazzi a poche settimane dal matrimonio.

Il film ritrae Meghan e il Principe Harry - impersonati naturalmente da attori - nella loro organizzazione del Royal Wedding. Nella scena “incriminata”, l’ex attrice telefona al padre che le comunica di aver avuto “ palpitazioni cardiache ”, mentre lei lo rimprovera per aver appreso dai tabloid le sue condizioni di salute. L’attore che interpreta Harry aggiunge che l’uomo non avrebbe dovuto trattare con i paparazzi. Dopo aver chiuso la chiamata, l’attrice si rende conto che dovrà percorrere la navata da sola di fronte a 2 miliardi di persone - fatto che nella realtà non è accaduto, perché la duchessa ha ricevuto aiuto dal Principe Carlo.

Thomas Markle si è sentito “ personalmente attaccato ” dalla scena e si è detto “ molto deluso ”. Ha anche aggiunto di non aver “ abbandonato l’impegno ” con il matrimonio di Harry e Meghan e ribadisce di aver avuto gravi problemi di salute. Ha definito infine il film “ finzione idiota ”. In effetti si tratta di finzione: l’opera è basata su fatti reali che sono stati poi romanzati.

