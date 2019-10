Thomas Markle ha cresciuto Meghan da solo?

Meghan Markle è stata cresciuta dal padre Thomas, che oggi non vede né sente più?

L’Express riporta a galla dei passaggi dell’ultimo libro di Andrew Morton, “Meghan: A Hollywood Princess”, che racconta la storia della duchessa di Sussex. Nel volume si fa in parte luce sul rapporto con il genitore, assente dal Royal Wedding per ragioni di salute - e dopo aver messo in imbarazzo la Royal Family con alcuni scatti concordati con i paparazzi.

Stando al libro, Thomas Markle e Doria Ragland, padre e madre di Meghan, si sono separati quando lei era una bambina e il divorzio fu finalizzato cinque anni dopo. L’ex attrice visse con sua madre fino a che, diventata adolescente, andò a Los Angeles per frequentare una scuola cattolica, e naturalmente in quel periodo visse con il padre.

Il volume racconta come gli insegnanti abbiano visto sempre e solo Thomas con Meghan, mai la madre, e come molti ignorassero che la duchessa fosse afroamericana, dato che Thomas è un caucasico di origini scozzesi.

Il papà di Meghan è un direttore delle luci e della fotografia e vinse un Emmy per la soap “General Hospital”. Dato il suo mestiere, a scuola veniva chiesta la sua supervisione per gli spettacoli teatrali e lui prestava la sua opera in tutte le produzioni di Meghan. Gli ex studenti lo ricordano come un uomo gentile e modesto, che non chiedeva di essere accreditato per il suo lavoro nelle produzioni scolastiche e che comprava cibo dal fast food per tutti i ragazzi, se si fossero attardati con le prove per lo spettacolo.

Non è dato sapere cosa sia cambiato tra padre e figlia. L’opinione pubblica sembra incline a puntare il dito contro la famiglia paterna di Meghan, che è stata protagonista di numerosi strali contro la duchessa prima e dopo il Royal Wedding.

