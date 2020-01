Thomas Markle non parlerà più con Meghan e con Harry?

Dopo il trasferimento di Meghan Markle e del Principe Harry in Canada, il padre della duchessa torna a prendere la parola in un documentario.

Secondo quanto riporta Sky, Thomas Markle ha parlato del passato e fornito anche dichiarazioni inedite. L’uomo si è scusato con la Regina Elisabetta II e con tutta la Royal Family: sebbene gli sia stato consigliato di evitare, l'uomo ha preferito scusarsi lo stesso. Thomas afferma di aver avuto in programma di andare al Royal Wedding - nonostante in quei giorni avesse concordato delle foto con i paparazzi - poiché convinto di dover accompagnare la giglia all'altare. Tuttavia ha avuto un attacco di cuore ed è stato trasportato d’urgenza in un ospedale oltre il confine, negli Stati Uniti - il papà di Meghan vive infatti in Messico.

Secondo Thomas Markle, il modo in cui è stato ritratto dai media è ingiusto: dice di aver voluto girare questo documentario per mettere ordine a tutto ciò che è stato travisato, augurandosi che Harry e Meghan lo vedano. Uno dei timori più grandi dell’uomo è quello di non poter parlare più con la figlia e il genero - crede che lo vedranno solo al suo funerale.

Thomas ha raccontato anche di essere venuto a conoscenza della gravidanza di Meghan dalla radio, un fatto che può essere ritenuto abbastanza bizzarro. Tuttavia, già da tempo i rapporti tra padre e figlia erano congelati, per via di una serie di scivoloni mediatici di Thomas e attacchi dal suo lato della famiglia a Meghan e alla Royal Family. “ Non credo che a questo punto siano entusiasti di vedermi o di parlarmi ”, aggiunge nel documentario.

L’uomo ha ricordato anche quando la figlia gli ha raccontato di essersi fidanzata. Thomas pensava che il nuovo fidanzato fosse una star di Hollywood, mentre Meghan gli ha prima riferito che si trattava di un britannico, poi di un principe, svelando infine la relazione con il Principe Harry.

Il documentario è stato girato a ottobre 2019 a Rosarito, in Messico, nella casa di Thomas Markle. La notizia del filmato giunge all’indomani della possibilità che l’uomo possa comparire in tribunale come teste contro la figlia in una causa. Meghan e Harry hanno infatti denunciato il Mail on Sunday a causa della diffusione di una lettera che la duchessa scrisse al padre e che i Sussex ritengono sia stata modificata, al fine di mettere Meghan in cattiva luce. Inoltre, i duchi contestano alla testata che sia stata lesa la propria privacy. Il Mail on Sunday respinge invece tutte le accuse.

