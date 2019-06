Tiffani Thiessen non sarà Valerie nel reboot di Beverly Hills 90210

Manca davvero poco al reboot di Beverly Hills 90210, la serie tv americana cult negli anni ’90: a partire dal 7 agosto andrà in onda su Fox Usa la nuova stagione. Ormai le riprese sono in corso e le notizie riguardanti il cast sono certe. Oltre a Luke Perry, scomparso tragicamente pochi mesi fa, ci sarà un’altra grande assente: Valerie Malone, interpretata da Tiffani Thiessen.

In una delle foto che circolano sui social in queste settimane, l’attrice appare ben in evidenza sulla sinistra. Questo dettaglio aveva fatto ben sperare i fan della serie tv, che credevano di rivederla insieme ai suoi colleghi. Ma di fatto la presenza di Tiffani Thiessen non è mai stata annunciata nel cast ufficiale.

L’attrice ha dovuto rompere il silenzio e giustificare la sua assenza. A causa di progetti lavorativi precedenti, Tiffani Thiessen non potrà far parte di questa nuova avventura. “ Ho degli impegni di lavoro ai quali sono legata da obblighi contrattuali - ha dichiarato all’Entertainment Tonight durante l’anteprima di Pets 2 -. Al momento sono occupata con le riprese della terza stagione di Alexa e Katie (serie tv trasmessa su Netflix, ndr): siamo proprio nel mezzo, andremo avanti fino a settembre ”. Purtroppo le due lavorazioni sono andate esattamente a coincidere, e Tiffani Thiessen non ha sviluppato in questi anni il dono dell’ubiquità.

Nonostante abbia avuto una carriera brillante e conquistato un traguardo dopo l’altro, Tiffani Thiessen sembra essere rimasta molto “affezionata” a Beverly Hills 90210 e al personaggio di Valerie. “ Non so molto del progetto, ma auguro a tutti ogni bene. Sono sicura che sarà un gran successo: la gente lo adorerà ”, ha commentato l’attrice Tiffani Thiessen che aspetterà, come tutti, di vedere le puntate in tv.

Tutti gli altri membri del cast saranno presenti nella nuova stagione e sono già a lavoro: Jason Priestley (Brandon), Jennie Garth (Kelly), Brian Austin Green (David), Ian Ziering (Steve), Tori Spelling (Donna), Gabrielle Carteris (Andrea). Anche Shannen Doherty (Brenda) ha accettato di essere nuovamente una coinquilina del civico 90210, dopo alcuni iniziali tentennamenti. Il personaggio di Brenda era stato sostituito proprio da Valerie, nel lontano 1994.