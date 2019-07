Per “Time” Harry e Meghan tra i più influenti del web

Il Principe Harry e Meghan Markle sono due dei volti più famosi del pianeta e il lancio del loro account Instagram @SussexRoyal lo scorso aprile ha dato loro una piattaforma per connettersi direttamente con i propri fan, oltre a mostrare le diverse cause sociali in cui sono impegnati.

Ora, a dimostrazione della loro crescente popolarità, la coppia è stata inclusa da “Time” nell'elenco delle "25 persone più influenti su Internet", insieme a personaggi come Donald Trump, Cardi B, Jada Pinkett Smith, Ariana Grande e i BTS.

A soli tre mesi dall'apertura del loro account, Harry e Meghan possono già vantare oltre nove milioni di follower su Instagram e il magazine americano ha elogiato il loro approccio " lungimirante " sui social media dove “ la maggior parte dei post sono dedicati al loro lavoro di coppia come reali ".

Poche le foto dedicate al figlio Archie Harrison in “ un account pensato non come privato, ma a servizio dei sudditi britannici ” che così possono essere sempre informati in tempo reale sulle attività dei Duchi del Sussex.