Tina Cipollari accusata sui social di aver "ritoccato" la foto col make-up artist

Concluse le riprese del programma pomeridiano Uomini e Donne, Tina Cipollari non si vede più così di frequente in televisione. Fan e follower la seguono dunque sui social, dove è sempre molto apprezzata. L’ultimo post pubblicato su Instagram non è, però, piaciuto a tutti, suscitando una vera e propria polemica. A essere incriminato è il volto di Tina Cipollari, giudicato troppo perfetto e liscio, che nella foto si mostra sorridente in compagnia di un bel giovane.

Il ragazzo in questione è Gabriele Chiostro, il suo make-up artist, che con Tina lavora ormai da diverso tempo. Subito dopo la pubblicazione, il post ha ricevuto decine di commenti. Prima qualcuno ha scambiato Chiostro per il nuovo compagno: " Brava Tina anche se il tuo Kiko non è da buttare, questo è decisamente a parte più giovane e quindi più carino ....auguri e tienitelo stretto ....che le tentazioni sono tante e come si dice dietro l'angolo... comunque siete una bella coppia ". Poi qualcun’altro si preoccupa per la giovane età del ragazzo: " No Tina anche tu con il toy boy? ".

Commenti divertenti a parte, l’attacco a Tina Cipollari è arrivato da alcuni follower che hanno giudicato la sua pelle troppo liscia e perfetta per essere vera, accusandola di aver modificato lo scatto con qualche applicazione: " Ma è Tina?" , " Ammazzz che botta de Photoshop ", " Foto rifatta non ha tutta sta perfezione ", " Senza foto shop ". Lei, che recentemente ha accusato Gemma Galgani di essere dispettosa contro di lei, si è guardata bene dal rispondere ai dubbi dei follower che dovranno accontentarsi della foto.

