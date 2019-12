Tina Cipollari in crisi con Vincenzo Ferrara? Lui elimina una foto di coppia

La storica opinionista di Uomini e donne, Tina Cipollari, aveva recentemente ufficializzato via social la sua relazione con Vincenzo Ferrara. Quest'ultimo è subentrato, nel cuore della vamp del dating-show di Maria De Filippi, al posto dell'hairstylist Kikò Nalli, che ha partecipato come concorrente al gioco del Grande Fratello Vip 2019 e da cui l'ex moglie, Tina, ha avuto tre figli maschi (Mattias, Francesco e Gianluca). Uno scatto pubblicato su Intagram -che immortala Tina tra le braccia dell'ultima fiamma- aveva di recente confermato l'incessante rumor che vedeva la Cipollari sentimentalmente legata a Ferrara. Sul conto dell'uomo, è ad oggi emerso ben poco. Vincenzo lavora in qualità di imprenditore nel campo della ristorazione, a Firenze, che è la città in cui lo stesso vive. Negli ultimi giorni, però, è trapelata in rete l'indiscrezione secondo cui Tina e Vincenzo starebbero vivendo una crisi d'amore.

L'indiscrezione, che vedrebbe la relazione di Tina avviata con il ristoratore giunta al capolinea, ha fatto in poco tempo il giro del web. E i due diretti interessati non avrebbero ad oggi confermato né smentito quanto trapelato sul conto della loro love-story, iniziata all'incirca un paio d'anni fa.

Ad alimentare le incessanti voci, che vedrebbero Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara ormai separati, è intanto un clamoroso dietrofront fatto dal ristoratore su Instagram.

Vincenzo Ferrara e il gesto social che alimenta i rumor sulla crisi con Tina Cipollari

Alla divulgazione del rumor sulla presunta crisi d'amore della coppia vip, lo scorso 17 dicembre è seguita la pubblicazione di una foto, che ritrae Vincenzo Ferrara insieme a Tina Cipollari. Lo scatto in questione è stato condiviso su Instagram dal ristoratore toscano, che a corredo della sua foto ha riportato una descrizione sibillina: "Love" (l'equivalente in inglese di "Amore", ndr). Alla luce della condivisione dell'ultimo scatto di Ferrara, il rumor sulla presunta crisi del ristoratore con Tina è stato -inizialmente - dato per smentito da diversi portali web d'informazione, tra cui Gossip e Tv. Ma, così come è emerso in rete nelle ultime ore, Vincenzo Ferrara ha inspiegabilmente deciso di eliminare dal suo profilo Instagram l'ultima foto postata, in cui appariva felicemente innamorato di Tina.

Che il misterioso dietrofront di Ferrara possa rivelarsi il preludio di una separazione da Tina?

Sotto una foto condivisa dall'imprenditore sul suo account Instagram, lo scorso 27 novembre, in molti -tra gli utenti- avevano riportato messaggi di supporto destinati alla coppia vip. "Voi due insieme formate l'infinito dell universo", aveva scritto un utente, in un commento destinato a Tina e Vincenzo. E in un altro commento, qualcuno, poi, scriveva del noto rumor sulla presunta crisi della coppia: "Il gossip mormora che...visto che due persone non postano foto insieme per un po' di giorni la coppia è in crisi!! Ma ogni tanto farsi un po' di cavoli propri no vero?!?... Non tutti compreso me passiamo le giornate a fotografarsi ...questo non vuol dire che per forza mariti e mogli ...conviventi...fidanzati si sono lasciati: la riservatezza non è un reato".

