Tina Cipollari: "Mi separo da mio marito"

Dopo le voci di una crisi, adesso c'è la conferma: Tina Cipollari si è separata dal marito. E a rivelarlo è la stessa tronista di Uomini e donne che di fatto ha raccontato il suo momento difficile: "Dopo tanti tira e molla, momenti di alti, momenti di bassi e periodi di riflessione, mi sono separata legalmente da mio marito. È stata una decisione sofferta. Abbiano lottato fino all'ultimo, ma ora dico a me stessa: forse è meglio così, perché non potevamo andare più avanti", ha affermato in un'intervista al settimanale DiPiù.



E dopo un momento di riflessione di fatto la Cipollari ha rivelato come si è arrivati a questa scelta: "Alla fine ci siamo rivolti agli avvocati - continua - la nostra è stata una separazione consensuale, frutto cioè di una decisione comune. Ripeto, noi ci abbiamo provato fino a poco tempo fa, sia per il bene dei figli sia per il nostro, e abbiamo preso tempo. Ma se le cose vanno male dopo un anno, e poi per due anni, alla fine non ti ritrovi più, non riesci più a dire: riproviamoci". La crisi a quanto pare durava da tempo e così i due hanno deciso di porre la parola fine sul loro matrimonio e di andare avanti ma su strade separate...