Tommaso Zorzi cambia idea su Giulia De Lellis

All’inizio non scorreva buon sangue tra Tommaso Zorzi e Giulia De Lellis. Ricordiamo, infatti, che il protagonista di Riccanza l’aveva attaccata duramente per alcune dichiarazioni fatte durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip.

Ma è bastato poco tempo per fargli cambiare idea sull'influencer romana 23enne. Nelle sue storie di Instagram, infatti, Tommaso ha voluto prendere le difese di Giulia davanti a chi la criticava per il suo libro, cogliendo l’occasione anche per spiegare i motivi che lo hanno spinto a ricredersi su di lei. “Ho deciso di affrontare un argomento sul quale mi avete interrogato più volte e io non ho mai voluto esprimermi ovvero il libro di Giulia De Lellis che sta suscitando tutte queste polemiche, tutta questa gente scioccata io non lo capisco” , ha esordito Tommaso. “Partiamo dal presupposto che da Uomini e Donne sono usciti centinaia e centinaia di tronisti e corteggiatori e il successo di Giulia De Lellis lo ha avuto solo lei quindi tanto cretina, come tutti la fanno, non può essere. Detto questo, io sono stato il primo a scagliarmi contro Giulia De Lellis per alcune dichiarazioni che aveva fatto al 'Grande Fratello' ma dopo ci siamo conosciuti, chiariti e ho iniziato a seguirla e ho capito perché ha tanto successo: Giulia, per una serie di ragazzine, rappresenta il sogno, l’Italian Dream. È una ragazza che ce l’ha fatta: fattura tanto, sta con un uomo che ama, fa un lavoro che ama, non fuma, non beve, non si distrugge in discoteca, è molto attaccata alla famiglia. È una ragazza di sani principi e con dei valori quindi capisco perché una persona così possa funzionare e arrivare al successo. Giulia, e su questo siamo molti simili, sui social ha abbattuto la barriera tra lei e i suoi follower e comunica in maniera diretta, spontanea: non puoi che volerle bene. Poi per carità mi dite che è un po’ ignorante e anche lei lo sa, non pretende di essere chissà chi, anche perché per il lavoro che fa non serve esserlo” .

La De Lellis, dal canto suo, ha apprezzato tantissimo le parole che Zorzi ha speso in suo favore e sui social gli ha risposto: “Cambiare è sintomo di intelligenza. Una volta qualcuno mi disse questo e non c’è niente di più vero. Tommy è un ragazzo molto intelligente ma non solo perché ha cambiato idea su di me (Tommaso non mi tollerava ma non mi conosceva e si è ricreduto). È un ragazzo obbiettivo, reale, leale ed è in gamba. È l’esempio di chi non si ferma all’apparenza ma va oltre… oltre, gente! Da questo invito alcuni di voi ad imparare… se poi vi riuscirà complicato, non fa niente” . Infine, la nuova fiamma di Andrea Iannone ha concluso così: “So che non si può piacere a tutti. Apprezzo chi ignora o chi, come lui, cambia idea. Il resto per me rimane come sempre una categoria incommentabile. Mentre a te Tommaso dico grazie per la semplicità e l’obbiettività con cui ha hai detto la tua, mi ha fatto piacere” .

