Andrea Iannone pazzo della De Lellis: "Tutto quello che ho sempre desiderato"

La relazione tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis prosegue a gonfie vele: il motociclista e la influencer sono innamoratissimi e l’ultima dichiarazione social di lui ne è la conferma.

Dopo la fine della relazione con Belén Rodriguez, Iannone è stato più volte paparazzato accanto ad alcune ragazze con le quali non è riuscito a costruire un rapporto duraturo. Solo Giulia De Lellis è riuscita a rubargli il cuore e, ad oggi, i due fanno coppia fissa. Archiviato il periodo in cui si nascondevano da occhi indiscreti tentando di proteggere un amore appena nato, Andrea e Giulia non mancano di deliziare i loro fan con dediche d’amore, foto di coppia e video social che li ritraggono sempre più felici ed affiatati. E, nonostante molti pensino che la loro relazione sia semplicemente un fuoco di paglia, i due stanno dimostrando l'esatto contrario.