Tony Effe, dopo le critiche al cane da 5mila euro: dona stessa cifra a un canile

Tony Effe è tornato con il nuovo singolo, "Bassotto", dedicato al suo ormai famoso cagnolino Cookie che, per l'occasione, compare come una star sulla cover del singolo. Lo stesso bassotto che, mesi fa, fece finire Tony Effe al centro di una polemica social per il suo valore. Il trapper della Dark Polo Gang, infatti, confessò di averlo pagato cinquemila euro e molti follower non gradirono lo spreco di denaro e la sua ostentazione. Un episodio non nuovo per il rapper, che poche settimane fa fu criticato per aver giocato a basket con un mazzetta di banconote. Oggi, a distanza di tempo, Tony Effe è tornato sulla vicenda ma in modo totalmente diverso: con un gesto di solidarietà nei confronti dei cani abbandonati.

Il trapper ha fatto sapere, attraverso un post pubblicato sui suoi canali social, di aver donato 5mila euro al Parco canile rifugio di Milano. La stessa cifra che Tony Effe spese per comprare il suo adorato bassotto Cookie. La somma servirà per realizzare nuovi box dotati di riscaldamento, ideali per ospitare i cani abbandonati più vecchi. " Dopo aver preso Cookie ho pensato fosse giusto fare qualcosa anche per altri cani meno fortunati ", ha spiegato Tony Effe nel suo ultimo post Instagram. Il trapper ha voluto però coinvolgere anche i suoi fan e follower. Tony ha sollecitato i suoi seguaci a donare, anche solo 1 euro, al Canile di Milano, mettendo in palio alcuni articoli del suo merchandising. Per far girare il contest solidale, il trapper ha condiviso nelle storie del suo account Instagram i dati del Canile per effettuare le donazioni che, secondo quanto riferito dal musicista, sono già arrivate numerose.