Tony Effe esce con il videoclip "Bassotto". E dona i soldi al canile di Milano

Tony Effe e la Dark Polo Gang non sbagliano un colpo e la loro “Bassotto” è già della top5 di Spotify. La canzone è la prima del nuovo progetto del gruppo, che oltre a Tony Effe vede protagonista anche la piccola Cookie, il bassotto dal quale ultimamente il cantante non si separa mai e che è protagonista del videoclip, uscito in queste ore.

Il trapper di origini romane si è affezionato immediatamente alla sua dolcissima Cookie e la vicinanza con la bassotta gli ha fatto aprire gli occhi sul mondo dei canili. Solo pochi giorni fa, infatti, Tony Effe ha raccontato sul suo profilo Instagram di aver donato 5 mila euro al Parco Canile Rifugio del Comune di Milano per la costruzione di alcune cucce termiche destinate ai cani più anziani in vista dell'inverno. Il trapper ha colto l'occasione per invitare i suoi follower a fare altrettanto, donando anche solo un euro per aiutare a salvare quanti più cani possibili. Il gesto di Tony Effe è una risposta alle grandi polemiche che in passato l'hanno riguardato dopo aver dichiarato di avere speso la stessa cifra che lui ha donato al canile per acquistare Cookie.

Le polemiche e il costo del cane sono anche al centro del testo della canzone, che proprio in una strofa della canzone recita: “ Spendo 5 mila euro per un cazzo di bassotto / della galera me ne fotto. ”

Bassotto, prodotto da Andry TheHitMaker, in pochi giorni di presenza su Spotify ha raggiunto e superato quota 1 milione di ascolti. Per una volta le grandi polemiche che nascono sui social hanno dato il là a un gesto di beneficenza di grande cuore da parte di Tony Effe, che adesso si aspetta lo stesso gesto da parte dei tantissimi che lo seguono ma, soprattutto, da chi in passato lo ha criticato per l'acquisto (costoso) della piccola Cookie.