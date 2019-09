Topless provocatorio per Taylor Mega dopo le polemiche

Non è un periodo facile per Taylor Mega, in questi giorni al centro dell'attenzione per la relazione con Giorgia Caldarulo. Le due sono state fotografate intente a scambiarsi un bacio passionale e la foto è stata pubblicata in esclusiva dal settimanale Nuovo di Riccardo Signoretti.

L'orientamento sessuale di Taylor Mega ha spiazzato moltissimi suoi sostenitori. Taylor ama mostrarsi in abiti succinti, si diverte a provocare con topless malcelati che lasciano poco spazio all'immaginazione. L'ultimo video provocatorio di Taylor Mega risale a poche ore fa. Questi sono giorni concitati per gli influencer, la maggior parte dei quali si trovano a Milano per partecipare agli eventi della Fashion Week sotto la Madonnina. Taylor Mega è una delle più impegnate da questo punto di vista, viene richiesta agli eventi di maggiore appeal e le sue giornate sono estremamente frenetiche. Con ricadute anche dal punto di vista fisico.

Questo, ovviamente, non la inibisce dal partecipare alle feste e alle sfilate milanesi, così come non la ferma dal condividere immagini molto hot. Anche una semplice tuta da ginnastica, se indossata dalla ragazza per rilassarsi dopo una giornata di impegni, può diventare sexy, soprattutto se indossata aperta e senza reggiseno. Furba e ammaliatrice, l'influencer ha così voluto stuzzicare gli oltre 1,2 milioni di follower, in questi giorni distratti dal gossip e dalla violenta discussione a distanza con Erica Piamonte.

L'ex concorrente del GF ha vuotato il sacco sulla sua relazione amorosa con Taylor Mega dopo un'estate di supposizioni, colpita nel vivo dalle immagini del bacio con Giorgia Caldarulo. In una serie di video si è scagliata con violenza contro la sua ex fidanzata e pare che tra le due il rapporto si sia distrutto completamente. Chissà se Taylor è riuscita a spostare l'attenzione da questo gossip con l'ennesimo topless su Instagram.